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CNN: شرطة تركيا تعتقل 47 شخصا للاشتباه فى معارضتهم أردوغان ودعم فتح الله جولن

السبت، 23 يونيو 2018 12:15 م
CNN: شرطة تركيا تعتقل 47 شخصا للاشتباه فى معارضتهم أردوغان ودعم فتح الله جولن الشرطة التركية
إسطنبول (رويترز)
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 ذكرت قناة سي.إن.إن ترك اليوم السبت أن الشرطة التركية ألقت القبض على 47 شخصا فى إطار عملية داخل الجيش تستهدف من يعتقد أنهم أنصار شبكة تتهمها أنقرة بالتخطيط لتحركات الجيش، التي وقعت قبل عامين.

وأضافت القناة أن العملية، التى بدأت يوم الثلاثاء، استهدفت 124 شخصا متهمين بأنهم من أتباع رجل الدين التركى فتح الله جولن المقيم فى الولايات المتحدة.

وتتهم أنقرة جولن بالمسؤولية عن تحركات الجيش التى حدثت فى 15 يوليو الماضى عام 2016 وهو ما ينفيه جولن.

وقالت سي.إن.إن ترك إن هناك ما يفيد بأن المشتبه بهم كانوا دعاة لعسكريين رفيعى المستوى، وركزت العملية على مدينة قونية فى وسط البلاد وامتدت لأكثر من 31 إقليما وتأتي قبيل انتخابات برلمانية ورئاسية في تركيا غدا الأحد.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى مارس، إن تركيا ألقت القبض على 160 ألفا وعزلت عددا مشابها من الموظفين الحكوميين منذ تحركات الجيش. ووجه الاتهام رسميا إلى أكثر من 50 ألفا منهم وظلوا فى السجن خلال محاكمتهم.

ويقول منتقدو الرئيس رجب طيب أردوغان إنه يتخذ من تحركات الجيش ذريعة لسحق المعارضة، وتقول تركيا إن الإجراءات التى تتخذها ضرورية لمواجهة تهديدات الأمن القومى.

وتظهر استطلاعات رأى أن أردوغان، الذى يهيمن على السياسة فى تركيا منذ عقد ونصف، سيفوز فى الانتخابات الرئاسية لكن هذا قد لا يتحقق إلا في جولة إعادة تجرى في مطلع يوليو.

 


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