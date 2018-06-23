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7 تحذيرات لـ"الصحة" قبل السفر للخارج للوقاية من شلل الأطفال.. تعرف عليها

السبت، 23 يونيو 2018 03:15 م
7 تحذيرات لـ"الصحة" قبل السفر للخارج للوقاية من شلل الأطفال.. تعرف عليها د. هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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استطاعت مصر القضاء نهائياً على مرض شلل الأطفال من خلال التوسع فى التطعيمات والوصول بنسبها إلى ما يقرب من 98%.
 
 
"اليوم السابع" يستعرض تحليلا معلوماتيًا حول محاذير وزارة الصحة للمسافرين لمنع تسرب المرض مرة أخرى إلى البلاد لضمان مصر خالية من شلل الأطفال كالتالى:
 

1-

الدول التى ینطلق منها فیروس شلل الأطفال هى باكستان وأفغانستان.

2-

إذا كان السفر لمدة 4 أيام أو أكثر یجب التطعیم بشلل الأطفال الفموى قبل السفر بـ4 أيام .

3-

إذا لم یتمكن المسافر من التطعیم لضیق الوقت یتم التطعيم قبل السفر مباشرة.

4-

يجب الحصول على شھادة دولیه تفید تطعیم المسافر.

5-

الدول الموبؤة بشلل الأطفال ولا ینطلق منها ( نیجیریا، غینیا، مدغشقر، جمھوریة لاو، میانمار).

6 -

لا یتم التطعیم دون التقید بالسن ولامانع من تطعیم الحوامل.

7-

لا یتم تطعیم اصحاب أمراض نقص المناعة المكتسبه أوالطبیعیة بالطعم الفموى وإنما بالحقن.

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الصحة

شلل الاطفال

مصر

المسافرين




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