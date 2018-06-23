7 تحذيرات لـ"الصحة" قبل السفر للخارج للوقاية من شلل الأطفال.. تعرف عليها

استطاعت مصر القضاء نهائياً على مرض شلل الأطفال من خلال التوسع فى التطعيمات والوصول بنسبها إلى ما يقرب من 98%.
"اليوم السابع" يستعرض تحليلا معلوماتيًا حول محاذير وزارة الصحة للمسافرين لمنع تسرب المرض مرة أخرى إلى البلاد لضمان مصر خالية من شلل الأطفال كالتالى:
1-الدول التى ینطلق منها فیروس شلل الأطفال هى باكستان وأفغانستان.
2-إذا كان السفر لمدة 4 أيام أو أكثر یجب التطعیم بشلل الأطفال الفموى قبل السفر بـ4 أيام .
3-إذا لم یتمكن المسافر من التطعیم لضیق الوقت یتم التطعيم قبل السفر مباشرة.
4-يجب الحصول على شھادة دولیه تفید تطعیم المسافر.
5-الدول الموبؤة بشلل الأطفال ولا ینطلق منها ( نیجیریا، غینیا، مدغشقر، جمھوریة لاو، میانمار).
6 -لا یتم التطعیم دون التقید بالسن ولامانع من تطعیم الحوامل.
7-لا یتم تطعیم اصحاب أمراض نقص المناعة المكتسبه أوالطبیعیة بالطعم الفموى وإنما بالحقن.
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