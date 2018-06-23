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10 أحزاب موريتانية معارضة تطلق تحالفا قبيل الانتخابات

السبت، 23 يونيو 2018 12:43 م
10 أحزاب موريتانية معارضة تطلق تحالفا قبيل الانتخابات الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز
نواكشوط (أ ش أ)
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أعلنت عشرة أحزاب سياسية موريتانية اليوم السبت فى نواكشوط عن تأسيس تحالف انتخابى يسمى "التحالف من أجل التناوب الديمقراطى" لعرض ما اسمته تأمين مجموعة من شروط الشفافية للانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية المقررة فى الاول من سبتمبر القادم.

وأكدت الأحزاب فى بيان اصدرته، رغبتها فى استحداث مرصد دولى للانتخابات من أجل ضمان شفافيتها وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء المتابعات ضد المعارضين فى داخل وخارج البلاد .

واعتبرت الأحزاب الموريتانية المعارضة التى تعود اليوم للانتخابات بعد تسع سنوات من الغياب عن البرلمان والمجالس البلدية انه ومن أجل كسب الرهان سيكون عليها الفوز بأكبر عدد من النواب والمنتخبين المحليين والجهويين، إذ من شأن مثل تلك المكاسب أن تعزز فرصها فى فرض تناوب حقيقى على السلطة خلال الانتخابات الرئاسية 2019 .

وقررت الأحزاب المعارضة المشاركة فى الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية بلوائح مشتركة فى جميع ولايات وبلديات موريتانيا.

 


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المعارضه الموريتانيه




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