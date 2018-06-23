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وفاة صاحب فكرة عبور خط بارليف اللواء مهندس باقى زكى يوسف

السبت، 23 يونيو 2018 04:00 م
وفاة صاحب فكرة عبور خط بارليف اللواء مهندس باقى زكى يوسف اللواء مهندس باقى زكى يوسف صاحب فكرة عبور خط بارليف
كتب زكى القاضى
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توفى صباح اليوم اللواء مهندس باقى زكى يوسف، صاحب فكرة عبور خط بارليف، والذى اقترح على القيادة السياسية فى حرب أكتوبر 1973 بالاعتماد على مضخات المياه القوية لتجريف خط بارليف لعبور القوات.

 

وقال اللواء باقى زكى فى حوار سابق لـ"اليوم السابع": "كنا  نملك قوى كبيرة، والمياه قوية فى القناة، فاقترحت على القادة بأن نجلب طلمبات «ماصة كابسة»، تسحب المياه من القناة، وتضخها فى الساتر الترابى، وهو مؤهل لذلك، نظرا لانحداره الشديد، ونضع عددا كبيرا من الطلمبات بطول القناة، ونفتح بها ما نريد فى الطول والعرض".

 

وأضاف الراحل باقى زكى يوسف: "لم أنطق بالسر إلا بعد 25 سنة من الحرب".

 

واللواء باقى زكى يوسف من مواليد 1931 وتخرج فى كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم ميكانيكا سنة 1954، والتحق بالقوات المسلحة فى ديسمبر 1954 وتدرج فى القوات المسلحة بجميع الرتب والمواقع المختلفة حتى رتبة لواء، وتم تكريمه بنوط الجمهورية من الطبقة الأولى على أعماله الاستثنائية فى حرب أكتوبر.


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باقى زكى يوسف

اللواء باقى زكى

خط بارليف

عبور خط بارليف




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