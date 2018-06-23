وصول تعزيزات عسكرية من قوات التحالف العربى لمدينة الحديدة بعد طرد الحوثيين - صور

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )

وصلت قوة جديدة من قوات التحالف العربى إلى مدينة الحديدة اليوم السبت، إلى جبهة الساحل الغربى فى اليمن تزامنا مع انتصارات القوات اليمنية فى محافظة الحديدة.

وقال مصدر فى الإعلام العسكرى التابع للمقاومة اليمنية لتحرير الحديدة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أمس الجمعة، إن القوة تلقت خلال الفترة الماضية تدريباتها فى معسكرات التدريب الخاصة بألوية المقاومة.

وأكد المصدر أن القوة فى كامل الجاهزية القتالية، مشيرا إلى أنها ستلتحق بالجبهات وفقا للخطط العسكرية المتبعة من ألوية العمالقة والمقاومة التهامية وتحالف دعم الشرعية، من أجل تحرير كامل محافظة الحديدة.

وكانت المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من قوات التحالف العربى قد تصدت، فى وقت سابق، لمحاولات تسلل يائسة للحوثيين فى مطار الحديدة والمجيلس وحيس.



جانب من قوات التحالف العربى



مقاتلو التحالف العربى



جانب من تواجد مقاتلى التحالف العربى



مقاتلين بالتحالف العربى



تواجد قوات التحالف العربى



جانب من مقرات الأسلحة



جانب من أسلحة التحالف العربى



تعزيزات عسكرية لمدينة الحديدة



جانب من وصول التعزيزات العسكرية



التعزيزات العسكرية تصل مدينة الحديدة



جانب من وصول التعزيزات العسكرية مدينة الحديدة



أسلحة قوات التحالف العربى



جانب من الوصول



مقاتل بالتحالف العربى