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وزير القوى العاملة يتفقد تقديم أوراق الترشح لرئاسة اتحاد العمال اليوم

السبت، 23 يونيو 2018 09:17 ص
وزير القوى العاملة يتفقد تقديم أوراق الترشح لرئاسة اتحاد العمال اليوم محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يبدأ، بعد قليل، بديوان عام وزارة القوى العاملة، فتح باب تقديم أوراق الترشح لعضوية مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، وتشمل الأوراق طلب الترشح، بحيث يكون مسددا للاشتراكات حتى تاريخ يوم التقدم بالطلب الترشح، فضلا عن طلب الترشح على منصب رئيس أو لعضوية المجلس، وشهادة من الاتحاد العام تفيد العضوية، وشهادة بالعضوية النقابية للدورة 2006 / 2010 والممتدة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين.

ومن المقرر أن يتفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان تقديم أوراق الترشح، حيث كانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية، قد انتهت من قبول إيداع أوراق مجالس إدارة 27 نقابة عامة للترشح لانتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية التى تبدأ اليوم السبت، على أن تعلن أسماء المرشحين فى اليوم التالى، والطعون والبت فيها بعد غد الاثنين على أن تعلن الكشوف النهائية 26 يونيو الجارى، بحيث تجرى الانتخابات 27 من نفس الشهر، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق فى اليوم التالى.


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