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وزير الطاقة الروسى يصف قرار أوبك بشأن رفع الإنتاج مليون برميل يوميا بالمعقول

السبت، 23 يونيو 2018 12:23 م
وزير الطاقة الروسى يصف قرار أوبك بشأن رفع الإنتاج مليون برميل يوميا بالمعقول الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسى
موسكو أ ش أ
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اعتبر وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، أن قرار (أوبك+) بشأن رفع الإنتاج نحو مليون برميل يوميًا معقول للغاية.

 

وقال نوفاك - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "يتماشى هذا القرار مع المقترحات التى تم تطويرها ضمن لجنة المراقبة الوزارية لأوبك +، لذلك نعتقد بالتأكيد أن هذا يتوافق مع إعلانات اليوم حول ما يجب القيام به فى السوق".

 

وأضاف نوفاك: "نظرنا فى خيارات مختلفة، أربعة خيارات، لذلك أعتقد أنه فى هذه المرحلة، زيادة مليون برميل يوميا أمر معقول جدا أيضا".

 

وكانت الدول الأعضاء فى منظمة (الأوبك) قد اتفقت - أمس الجمعة - فى اجتماعها فى فيينا على رفع إنتاجها من النفط بنحو مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل نسبة 1% من الإنتاج العالمى، إذ كانت المنظمة قد فرضت قيودا على الإنتاج قبل أكثر من عام، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.


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