وزير الزراعة: بورصة الدواجن تدار بالموبايل دون النظر لمصالح المواطنين

القليوبية نيفين طه

قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الاستزراع السمكى تجربة جديدة وهى محل دراسة مستمرة، مشيرا إلى أن نموذج عرب العليقات سيتم تعميمه على مناطق أخرى مشابهة على مستوى الجمهورية فى حال نجاحه بما يساهم فى رفع القدرة الإنتاجية للأسماك والوصول لخفض أسعارها فى الأسواق وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أن قطاع الإنتاج الحيوانى فى مصر يواجه مشاكل كثيرة وأجهزة التنمية المحلية والمحافظات تكبدت خسائر كبيرة فى هذا القطاع بسبب مشاكل الإدارة والروتين التى كانت تتسبب فى إرتفاع التكلفة وبالتالى ارتفاع أسعار منتجاتها على المواطن.

وأضاف بأن الوزارة بدأت فى نظام جديد لأحياء هذه المشروعات من خلال الشراكة مع مؤسسة مصر الخير التى تساهم فى توفير مستلزمات الإنتاج وتدريب الشباب وتوفير فرص عمل بما يساهم فى توفير منتج بسعر مناسب وتخفيض الأسعار. ويحمى المنتج المتوسط والصغير من تقلبات السوق الحر وفى النهاية ينعكس كل هذا على المستهلك المصرى فى أسعار الدواجن واللحوم والبيض والأسماك التى ستنخفض فى إطار المنظومة.

وأضاف أن صناعة الدواجن وأسعارها تدار بالموبايل، قائلا: إن بورصة الدواجن الرئيسية ببنها تحتاج لمراجعة أدائها ومن غير المقبول تحديد سعر طبق البيض بـ 32 جنيها وفى اليوم التالى يتم خفض السعر لـ28 جنيها مما يدلل على وجود شبكات مصالح تتحكم فى السوق لمصالحها فقط دون النظر لمصالح المواطنين.

وتابع الوزير إن البورصة ستشهد إعادة نظر فى المرحلة المقبلة بحيث تعود لمهمتها الرئيسية فى تحديد الأسعار بطريقة إليكترونية حديثة للقضاء على الحلقات الوسيطة فى التجارة والتى تتسبب فى التلاعب فى الأسعار على حساب صغار المربين.

من جانبها، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة إن مشروع الإستزراع السمكى ببركة عرب العليقات يعتمد على توفير منتجات الأسماك البلطى العادى والأحمر وبعض أنواع أسماك عائلة البوريات وإنه سيتم إطلاق نصف مليون زريعة سمكية كل أسبوع بالبحيرة وإقامة أقفاص سمكية لإنتاج 160 طن سنويا فى العام بما سيساهم فى رفع كفاءة المنطقة سياحيا وإنتاجيا لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج السمكى وخفض الأسعار.

وأكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، أن الوزارة لديها توجه لإشراك الشركات والمجتمع المدنى فى المشروعات التى تقوم بها الوزارة بهدف تقديم خدمات للمواطنين وتخفيف العبء عليهم عن طريق تقديم منتجات بأسعار مخفضة كما أن الوزارة تعمل على استغلال جميع الأراضى غير المستغلة لإقامة مشروعات عليها لتوفير فرص عمل للشباب وتسعى بالتنسيق مع البنوك للتسهيل فى الحصول على القروض بفائدة 5%.

وأضاف أنه تم إنشاء 40 قفص سمك بقطر 8 متر للقفص الواحد يتم استزراع القفص الواحد بـ 8000 إصبعية بلطى للوصول بالإنتاجية إلى 2 طن للقفص الواحد بإجمالى 80 طن للدورة الواحدة، بالإضافة إلى مشروع آخر بمدينة الخانكة أيضا بمزرعة الجبل الأصفر وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير مشروع تسمين الماشية والذى سيقام بمزرعة الجبل الأصفر بمركز الخانكة على مساحة 68 فدان تقريبا بالتعاون بين وزارة الزراعة ومحافظة القليوبية ومؤسسة مصر الخير، والذى يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وزيادة أعداد رؤوس الماشية وتطوير وتحسين سلالات الثروة الحيوانية بطريقة علمية.

وقدم الوزير الشكر لمحافظ القليوبية على إزالة كافة التعديات الموجودة على الأرض التابعة لمركز البحوث الزراعية.

ومن جانبه، أكد المحافظ أن المشروع سوف يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحية بالمنطقة وأن المحافظة مازال هدفها موجود لاستغلال البحيرة كمنطقة سياحية، مؤكدا أن المشروع السمكى سيزيد من الفرص السياحية بها.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤتمرا صحفيا لمناقشة أهم القضايا الملحة فى مجال الزراعة، بمرافقة الدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة السمكية والحيوانية والدكتور خالد الحسنى رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور محمود قنديل العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير.