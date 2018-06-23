وزير الزراعة: أبرز مهام حكومة مصطفى مدبولى دعم الإنتاج الزراعى وتنميته

كتبت ريهام عبد الله

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة تفعيل دور التعاونيات لدعم المنتج الصغير والمتوسط، قائلا:" من خلال التعاونيات نستطيع جمع طلبات لشراء مستلزمات الانتاج بسعر مناسب، وهامش ربح منخفض، لإيجاد توازن فى سوق الأعلاف، لزيادة هامش الربح للمزارعين والمنتجين"، مضيفا :"الاتحاد التعاونى يجب أن يقوم بدوره فى دعم المنتج الزراعي المصرى".

وقال أبو ستيت، خلال لقائه مع قناة أون لايف اليوم السبت، إن أبرز الملفات على طاولته كوزير للزراعة، هو ترتيب البيت من الداخل، إعادة هيكلة وزارة الزراعة، والإصلاح الإدارى، ومواجهة الأمور التى تحتاج لإجراءات تصحيحية، ومشاركة المنتج المصرى فى الإنتاج الحيوانى والنباتى فى صناعة القرار، سنحاول توجيه الدعم لمن يستحقه من خلال كارت الفلاح.

وأشار وزير الزراعة، أن هناك مشاكل تقنية عطلت إطلاق كارت الفلاح، مضيفا:" نتعشم إطلاقه فى القريب العاجل"، مؤكدًا على أن أبرز مهام حكومة المهندس مصطفى مدبولى، هى دعم الإنتاج الزراعى وتنميته، موضحا أن المشروعات السمكية لا تضيف أعباء على مياه النيل.