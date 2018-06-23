video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 04:53 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة: أبرز مهام حكومة مصطفى مدبولى دعم الإنتاج الزراعى وتنميته

السبت، 23 يونيو 2018 03:21 م
وزير الزراعة: أبرز مهام حكومة مصطفى مدبولى دعم الإنتاج الزراعى وتنميته الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة تفعيل دور التعاونيات لدعم المنتج الصغير والمتوسط، قائلا:" من خلال التعاونيات نستطيع جمع طلبات لشراء مستلزمات الانتاج بسعر مناسب، وهامش ربح منخفض، لإيجاد توازن فى سوق الأعلاف، لزيادة هامش الربح للمزارعين والمنتجين"، مضيفا :"الاتحاد التعاونى يجب أن يقوم بدوره فى دعم المنتج الزراعي المصرى".

 

وقال أبو ستيت، خلال لقائه مع قناة أون لايف اليوم السبت، إن أبرز الملفات على طاولته كوزير للزراعة، هو ترتيب البيت من الداخل، إعادة هيكلة وزارة الزراعة، والإصلاح الإدارى، ومواجهة الأمور التى تحتاج لإجراءات تصحيحية، ومشاركة المنتج المصرى فى الإنتاج الحيوانى والنباتى فى صناعة القرار، سنحاول توجيه الدعم لمن يستحقه من خلال كارت الفلاح.

 

وأشار وزير الزراعة، أن هناك مشاكل تقنية عطلت إطلاق كارت الفلاح، مضيفا:" نتعشم إطلاقه فى القريب العاجل"، مؤكدًا على أن أبرز مهام حكومة المهندس مصطفى مدبولى، هى دعم الإنتاج الزراعى وتنميته، موضحا أن المشروعات السمكية لا تضيف أعباء على مياه النيل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يستقبل وزير الزراعة لافتتاح المزرعة السمكية بالخانكة

صور.. وزير الزراعة: التعدى على 1800 فدان خاصة بالبحوث الزراعية بالقليوبية

وزير الزراعة: توفير الأعلاف بأسعار مخفضة لمشروعات الشباب

وزير الزراعة: توفير أراضى لإقامة مزارع حيوانية للشباب

وزير الزراعة

مصطفى مدبولى

الانتاج الحيوانى

الانتاج الزراعي

كارت الفلاح




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة