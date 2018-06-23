وزير الخارجية الأمريكى يحذر إيران من محاولة حيازة أسلحة نووية

واشنطن (رويترز)

حذر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إيران اليوم السبت، من محاولة حيازة أسلحة نووية قائلا إنها ستواجه "حنق العالم كله" إذا فعلت ذلك لكنه عبر عن أمله ألا تكون هناك ضرورة لاستخدام القوة من جانب الولايات المتحدة ضد طهران.

وفى مقابلة مع المعلق السياسى هيو هيويت أجريت أمس الجمعة وأذيعت اليوم على القناة التلفزيونية الإخبارية (إم.إس.إن.بى.سى)، قال بومبيو إنه ليس من مصلحة إيران محاولة حيازة أسلحة نووية أيا كان مصير الاتفاق النووى معها.

وقال "آمل أن يفهموا أنهم إذا أخذوا فى تكثيف برنامجهم النووى فإن حنق العالم كله سيصب عليهم".

ومضى قائلا "إذا حاولوا إنشاء زوج إضافى من أجهزة الطرد المركزى هذا أمر مختلف تماما عن أن يبدأوا الانتقال إلى برنامج أسلحة فهذا لن يجده العالم كله مقبولا وسنجد أنفسنا فى النهاية على طريق لا أعتقد أنه سيخدم أفضل مصالح إيران".

ومع ذلك قال بومبيو إنه لا يتحدث عن رد عسكرى أمريكى.

وقال "عندما أقول الحنق فلا تخلط ذلك بالعمل العسكري. عندما أقول الحنق فأنا أقصد العار الأدبى والقوة الاقتصادية التى تسقط عليهم. هذا ما أتحدث عنه. لا أتحدث عن العمل العسكرى هنا. آمل حقا ألا يكون الأمر كذلك أبدا. ليس هذا مما يخدم أفضل مصالح أى طرف".

وعندما ركز المعلق على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفعل كل ما عليها فعله لمنع إيران من حيازة الأسلحة النووية قال بومبيو "كان الرئيس ترامب بعيدا عن أى غموض فى تصريحاته القائلة إن إيران لن تتمكن من حيازة سلاح نووى".