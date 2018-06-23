video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 08:58 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الأمريكى يحذر إيران من محاولة حيازة أسلحة نووية

السبت، 23 يونيو 2018 07:16 م
وزير الخارجية الأمريكى يحذر إيران من محاولة حيازة أسلحة نووية وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

حذر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إيران اليوم السبت، من محاولة حيازة أسلحة نووية قائلا إنها ستواجه "حنق العالم كله" إذا فعلت ذلك لكنه عبر عن أمله ألا تكون هناك ضرورة لاستخدام القوة من جانب الولايات المتحدة ضد طهران.

وفى مقابلة مع المعلق السياسى هيو هيويت أجريت أمس الجمعة وأذيعت اليوم على القناة التلفزيونية الإخبارية (إم.إس.إن.بى.سى)، قال بومبيو إنه ليس من مصلحة إيران محاولة حيازة أسلحة نووية أيا كان مصير الاتفاق النووى معها.

وقال "آمل أن يفهموا أنهم إذا أخذوا فى تكثيف برنامجهم النووى فإن حنق العالم كله سيصب عليهم".

ومضى قائلا "إذا حاولوا إنشاء زوج إضافى من أجهزة الطرد المركزى هذا أمر مختلف تماما عن أن يبدأوا الانتقال إلى برنامج أسلحة فهذا لن يجده العالم كله مقبولا وسنجد أنفسنا فى النهاية على طريق لا أعتقد أنه سيخدم أفضل مصالح إيران".

ومع ذلك قال بومبيو إنه لا يتحدث عن رد عسكرى أمريكى.

وقال "عندما أقول الحنق فلا تخلط ذلك بالعمل العسكري. عندما أقول الحنق فأنا أقصد العار الأدبى والقوة الاقتصادية التى تسقط عليهم. هذا ما أتحدث عنه. لا أتحدث عن العمل العسكرى هنا. آمل حقا ألا يكون الأمر كذلك أبدا. ليس هذا مما يخدم أفضل مصالح أى طرف".

وعندما ركز المعلق على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفعل كل ما عليها فعله لمنع إيران من حيازة الأسلحة النووية قال بومبيو "كان الرئيس ترامب بعيدا عن أى غموض فى تصريحاته القائلة إن إيران لن تتمكن من حيازة سلاح نووى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الأمريكى: أتوقع عقد اجتماع بين ترامب وبوتين قريبا

الخارجية الأمريكية: واشنطن ملتزمة بحل سياسى فى اليمن

امريكا

الخارجيه الامريكيه

ايران

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة