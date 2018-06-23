video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 07:16 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الأمريكى: أتوقع عقد اجتماع بين ترامب وبوتين قريبا

السبت، 23 يونيو 2018 06:05 م
وزير الخارجية الأمريكى: أتوقع عقد اجتماع بين ترامب وبوتين قريبا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو خلال مقابلة أذيعت اليوم السبت، إنه يتوقع أن تسفر زيارة مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون المزمعة إلى موسكو عن عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وأضاف بومبيو خلال مقابلة مع الكاتب السياسى هيو هيويت، أجريت أمس الجمعة وأذيعت اليوم على قناة (إم.إس.إن.بى.سى)، أن بولتون يعتزم السفر إلى موسكو يوم الأحد أو الاثنين.

وقال "وأعتقد أن الرئيس ترامب سيلتقى على الأرجح مع نظيره فى وقت قريب" بعد زيارة بولتون لموسكو.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيزور موسكو خلال هذا الصيف قال بومبيو إن لا يعلم تفاصيل جدول مواعيد الرئيس.

وكانت وسائل الإعلام الروسية نقلت عن الكرملين يوم الثلاثاء إنه لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين قبل قمة حلف شمال الأطلسى المقررة فى بروكسل يومى 11 و12 يوليو تموز. ومن المقرر أن يحضر ترامب هذه القمة.

والتقى ترامب وبوتين مرتين على هامش قمم عالمية وتحدثا معا عبر الهاتف ثمانى مرات على الأقل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الأمريكى: إيران اعتقلت 5 آلاف شخص فى احتجاجات يناير الماضى

الخارجية الأمريكية تدين الهجمات على موانئ نفطية ليبية

امريكا

الخارجيه الامريكيه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة