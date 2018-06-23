وزير الخارجية الأمريكى: أتوقع عقد اجتماع بين ترامب وبوتين قريبا

واشنطن (رويترز)

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو خلال مقابلة أذيعت اليوم السبت، إنه يتوقع أن تسفر زيارة مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون المزمعة إلى موسكو عن عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

وأضاف بومبيو خلال مقابلة مع الكاتب السياسى هيو هيويت، أجريت أمس الجمعة وأذيعت اليوم على قناة (إم.إس.إن.بى.سى)، أن بولتون يعتزم السفر إلى موسكو يوم الأحد أو الاثنين.

وقال "وأعتقد أن الرئيس ترامب سيلتقى على الأرجح مع نظيره فى وقت قريب" بعد زيارة بولتون لموسكو.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيزور موسكو خلال هذا الصيف قال بومبيو إن لا يعلم تفاصيل جدول مواعيد الرئيس.

وكانت وسائل الإعلام الروسية نقلت عن الكرملين يوم الثلاثاء إنه لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين قبل قمة حلف شمال الأطلسى المقررة فى بروكسل يومى 11 و12 يوليو تموز. ومن المقرر أن يحضر ترامب هذه القمة.

والتقى ترامب وبوتين مرتين على هامش قمم عالمية وتحدثا معا عبر الهاتف ثمانى مرات على الأقل.