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وزير التعليم العالى: بدء الدراسة بالجامعات التكنولوجية سبتمبر المقبل

السبت، 23 يونيو 2018 05:34 م
وزير التعليم العالى: بدء الدراسة بالجامعات التكنولوجية سبتمبر المقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وائل ربيعى
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هناك اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى من قبل القيادة السياسية، موضحا أن هناك منظومة جديدة بدأت فى الظهور وهى منظومة الجامعات التكنولوجية، مشيرا إلى البدء بها بالعام الدراسى الجديد 2018 -2019، تحديدا سبتمبر المقبل.

 

كان مجلس شئون وتعليم الطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات، قد قرر قبول 15% من المقبولين بالجامعات فى الجامعات التكنولوجية الجديدة، المقرر بدء الدراسة بها بالعام الجامعى 2018-2019.

 

وقال عبد الغفار، إن هناك جامعات جديدة مع كليات جديدة بالتنسيق الجديد، وكذلك المعاهد العليا والمعاهد الخاصة، ويتم تسوية ذلك من خلالها، مشددا على أهمية الاهتمام بالتعليم الفنى، وما سيقدمه للدولة خاصة فى التخصصات التى تحتاجها الدولة.

 

وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن القيادة السياسة، وافقت على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بسرعة البدء فى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية كمرحلة أولى، هى: القاهرة الجديدة، وقويسنا، وبنى سويف، وسيتم استكمال المشروع خلال الفترة المقبلة فى تخصصات منها: التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات.

 

ولفت عبد الغفار، إلى أن الوزارة وضعت خطة جديدة للنهوض بالتعليم التكنولوجى تستهدف التوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية، التى ستسهم فى تغيير النظرة المجتمعية لخريج التعليم الفنى، ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة المقبلة.

 

وعقد المجلس الأعلى للجامعات، جلسته اليوم السبت، بجامعة القاهرة، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورؤساء الجامعات الحكومية، وتم مناقشة العديد من الملفات، أهما تحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.


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