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السبت، 23 يونيو 2018 03:11 م
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وزير الإعلام السعودى:تحرير الحديدة مدخل لكسر الجمود فى مفاوضات السلام

السبت، 23 يونيو 2018 02:11 م
وزير الإعلام السعودى:تحرير الحديدة مدخل لكسر الجمود فى مفاوضات السلام عواد بن صالح خلال الاجتماع اليوم
إيمان حنا
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قال وزير الإعلام السعودى عواد صالح العواد ، إن تحرير الحديدة باليمن هو مدخل لكسر الجمود فى مفاوضات السلام بشان اليمن.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم فى اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية باليمن، الذى تستضيفه جدة اليوم بقصر المؤتمرات .

يعقد الاجتماع برئاسة وزير الإعلام السعودى الدكتور عواد بن صالح العواد ومشاركة وزراء الإعلام والمسئولين عن الإعلام فى دول التحالف وتشمل مصر ، والسعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين، وباكستان، وجيبوتي، والسودان، والسنغال، والكويت، والمغرب، وماليزيا، واليمن، فيما اعتذرت المغرب عن المشاركة فى الاجتماع.

يمثل مصر مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويهدف الاجتماع لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية لدول التحالف، وتقديم الدعم الإعلامى اللازم لجهود التحالف العسكرية والسياسية والإنسانية فى اليمن، إضافة إلى تفعيل الخطاب الإعلامى المشترك، وتطوير قنوات التعاون بين دول التحالف.

ومن جانبه،  ثمن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، جهودَ المملكة العربية السعودية في دعم اليمن على جميع المستويات.

يأتى هذا الاجتماع فى مرحلة هامة وحساسة فيما يخص الشأن اليمنى تشهد فيها جميع الجبهات والمحاور العسكرية على أرض اليمن تقدماً عسكرياً وانتصارات متوالية للجيش اليمنى والمقاومة الشعبية بمساندة قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن فى مختلف الجبهات؛ وخصوصاً فى الحديدة، وصعدة، ونهم؛ فى ظل اندحار وتقهقر ملحوظ للميلشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني.

 

 


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