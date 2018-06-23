وزير الإعلام البحرينى: نقف مع المملكة فى حربها ضد الإرهاب ومساعيها للسلام

إيمان حنا

قال وزير الإعلام البحرينى على بن محمد الرميحى: "ما تشهده منطقتنا من مخاطر أمنية وعسكرية تستهدف استقرارنا وهويتنا، تفرض على أجهزتنا الإعلامية مسئولية كبيرة باعتبارها سلاحا استراتيجيا وشريكا مع القوات المسلحة فى ميادين القتال للذود عن أمننا القومى العربى".

ودعا الرميحى، المجتمع الدولى للضغط على إيران لوقف تدخلها فى شؤون منطقتنا، كما دعا إلى وقفة لمواجهة إيران وسياساتها البغيظة، مشددا على أن مملكة البحرين بكافة قطاعاتها حريصة على الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى فى مساعيها لمحاربة الإرهاب وبسط السلام ودعم الشعب اليمنى الشقيق.

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماعات وزراء إعلام تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقصر المؤتمرات فى جدة برئاسة وزير الإعلام د. عواد العواد، وبمشاركة وزراء إعلام دول التحالف ومثل مصر فى الاجتماع مكرم محمد أحمد.

ويهدف الاجتماع لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية لدول التحالف وتقديم الدعم الإعلامى اللازم لجهود التحالف العسكرية والسياسية والإنسانية فى اليمن، إضافة إلى تفعيل الخطاب الإعلامى المشترك وتطوير قنوات التعاون بين دول التحالف.

ويأتى هذا الاجتماع فى مرحلة مهمة وحساسة فيما يخص الشأن اليمنى تشهد فيها جميع الجبهات والمحاور العسكرية على أرض اليمن تقدما عسكريا وانتصارات متوالية للجيش اليمنى والمقاومة الشعبية بمساندة قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن فى مختلف الجبهات، وخصوصًا فى الحديدة وصعدة ونهم فى ظل اندحار وتقهقر ملحوظ للميلشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من النظام الإيرانى.