وزيرة التخطيط تتوقع نقلة بالجهاز الإدارى خلال ديسمبر بعد تطبيق "الموارد البشرية"

كتب : مصطفى عبد التواب

تتوقع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح إلإدارى، نقلة نوعية بالجهاز الإدارى للدولة بنهاية شهر ديسمبر القادم، وذلك بعد البدء فى تعميم إدارات موارد بشرية مدربة بشكل جيد تعمل على أنظمة متطورة".

وأضافت السعيد فى تصريحات صحفية لها، أن الوزارة تعمل حاليًا على البرنامج التأسيسى للموارد البشرية والذى حضره مجموعة كبيرة من ممثلى الوزارات، مشيرة إلى أنه خلال أغسطس القادم تبدأ الوزارة التدريب ضمن البرنامج المتقدم للموارد البشرية والذى ينتهى بنهاية ديسمبر 2018.

وأشارت السعيد إلى أن البرنامج الالكترونى الخاص بالموارد البشرية الذى لابد من تطويعه ليتناسب مع قانون الخدمة المدنية وقد بدأ العمل التجريبى به داخل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وكذلك بمعهد التخطيط القومى منذ حوالى 6-8 أشهر، وذلك وفقا للجنة المشكلة من السيد رئيس مجلس الوزراء لاختيار أفضل نظام سوفت وير للموارد البشرية يتم الاتفاق.