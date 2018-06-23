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وزيرة التجارة الخارجية الهولندية تستعرض بعمان سياسات وأولويات التنمية

السبت، 23 يونيو 2018 10:53 م
وزيرة التجارة الخارجية الهولندية تستعرض بعمان سياسات وأولويات التنمية
أ ش أ
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أكدت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائى الهولندى، سيخريد كاخ، سعى بلادها إلى ربط شراكاتها الاستثمارية مع الشركات الأردنية بهدف زيادة الاستثمار وإدماج الجيل الجديد على ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء حواري مع الوزيرة كاخ نظمه منتدى مؤسسة عبدالحميد شومان الثقافى اليوم السبت بعمان، بالتعاون مع السفارة الهولندية في الأردن، خلال زيارتها الحالية للمملكة، حيث استعرضت سياسات وأولويات التنمية الهولندية الجديدة وكيفية توظيف الشباب وتحديات سوق العمل، ومدى تكافؤ فرص العمل للنساء والرجال.

وقالت كاخ، إن هولندا تعمل في الوقت الحالي على مساعدة الأردن في خلق فرص عمل للشباب والتوسع في الاستثمار، منوهة إلى أن الاهتمام بالزراعة والطاقة تزيد من الاستفادة من استثمار فرص العمل الشبابي مما يسهم في تطور الأردن في هذين المجالين.

وأوضحت الوزيرة الهولندية أنها تسعى من خلال اللقاء إلى تبادل الأفكار مع الشباب الأردني حول التحديات والفرص في الأردن، مشيرة إلى أهمية التركيز على العقول الريادية ودعم الأعمال الناشئة وذلك لتحقيق نجاح باهر في المستقبل القريب يحقق للأردن تطلعاته وآماله بالازدهار.

وثمنت الوزيرة كاخ، دور الأردن في التعامل مع الأزمات الإنسانية في المنطقة وتحديدا أزمة اللجوء السوري، مشيرة إلى أن الأردن يعتبر منارة للاستقرار والسلام وأثبت ذلك على مدى السنوات الماضية.

من جهتها قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالحميد شومان، فالنتينا قسيسية، خلال اللقاء، إن الأردن يعاني شحا كبيرا في الثروات الطبيعية والمياه والطاقة، وعدم قدرة على تخصيص موازنات كبيرة للإنفاق الرأسمالي لتحقيق نمو يسهم في تخليق فرص عمل وتحجيم نسب البطالة ، لافتة إلى أن مملكة هولندا تمتلك تجربة ثرية على صعيد تحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة والشباب ورفع نسب العمل من خلال برامج التوظيف والتوظيف الجزئي والتشغيل، وهي أمور مهمة جدا للأردن.
ويأتي اللقاء من أجل التعرف أكثر على الإجراءات والبرامج والاستراتيجيات التي انتهجتها مملكة هولندا لتجاوز التحديات.


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