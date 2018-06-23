هالة زايد: ندرس تفعيل المجلس الأعلى للصحة بكافة محافظات مصر

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى كافة المجالات الطبية والتدريبية، بما يعود بالصالح على الطبيب والمريض المصرى.

جاء ذلك خلال حضورها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم السبت، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورؤساء الجامعات المصرية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى ربط المستشفيات الجامعية، بما فيها من أسرة رعاية مركزة وحضانات وغيرها بمستشفيات وزارة الصحة عبر الخط الساخن 137، لإنهاء قوائم الانتظار فى مستشفيات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن، لافتة إلى توفير كافة المستلزمات الطبية لإنهاء تلك القوائم سواء بمستشفيات الوزارة أو المستشفيات الجامعية.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان عن موافقة محافظ البنك المركزى على تدشين مشروع لإنشاء وحدة، تكون مسئولة عن دعم مشروع إنهاء قوائم انتظار العمليات بجميع مستشفيات مصر، فى إطار توجيهات الرئيس السيسي فى هذا الشأن.

واستجابت وزير الصحة والسكان لمطالب بعض من رؤساء الجامعات، بتفعيل بروتوكول تعاون قديم كان قد أبرم بين الوزارتين ولم يتم تفعيله، الأمر الذى لتخفيف العبء عن مستشفى جامعة بنها وتوزيع الحالات على مستشفيات الوزارة، كما طلب رئيس جامعة العريش الموافقة على الانتفاع بمستشفى العريش العام لتحويل المرضى اليها حتى يتم الانتهاء من تطوير مستشفى العريش الجامعى، ورحبة وزيرة الصحة بهذا الطلب، مؤكدة حرصها على صحة وسلامة المرضى.

ولفتت الدكتورة هالة زايد، إلى أنها ستدرس تفعيل المجلس الأعلى للصحة بكافة محافظات مصر، استجابة لطلب أحد رؤساء الجامعات أثناء الاجتماع.

فيما أشادت وزيرة الصحة، بدور مستشفيات جامعة أسيوط بتعاونهم مع وزارة الصحة لاستقبال حالات "اشتباه التسمم" الذى أصيب به عددًا من المواطنين أمس وخرجوا اليوم بعد تماثلهم للشفاء سواء من مستشفيات الجامعة أو وزارة الصحة، كما أشادت بعميد طب جامعة الاسكندرية لتعاونها فى تنفيذ خطة التأمين الطبى أثناء احتفالات عيد الفطر، مؤكدة على أنها ستكون على تواصل دائم مع رؤساء الجامعات لتلبية أى طلبات لهم.

وكشفت أيضًا وزيرة الصحة أنه يتم حاليًا اعداد اللائحة الجديدة الخاصة بالمستشفيات النموذجية بالتعاون بين الوزارتين، لافتة إلى أن اللائحة بهاء جزئين منهما جزء تنظيمى وآخر مالى، ولن تخرج إلى النور إلا بعد اعتمادها من وزيرا الصحة والتعليم العالى.

وذكرت وزيرة الصحة، أن الوزارة على استعداد تام لتدريب مساعدين وسكرتارية التمريض من المستشفيات الجامعية بوزارة الصحة لرفع قدراتهم التمريضية، بما سيساهم فى توفير عدد أكبر من الأطقم التمريضية، مشيرة إلى تحمل الوزارة نفقات التدريب، منوهة عن أن الوزارة ستتحمل أيضًا كافة مصروفات الدراسات العليا للأطباء، وذلك على خلفية اجتماعها الاخير مع نقابة الاطباء.

ومن جانبه أشاد وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحضور وزيرة الصحة والسكان الدكتوة هالة زايد، الاجتماع واصفًا الاجتماع بالتاريخى، مؤكدًا أن جميع امكانيات المستشفيات الجامعية وكوادرها البشرية فى خدمة وزارة الصحة والسكان وبما سيساهم فى انهاء قوائم الانتظار العمليات، وبما سينعكس على مصلحة المريض المصرى والذى تولية الدولة اهتمامًا بالغًا.