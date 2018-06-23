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السبت، 23 يونيو 2018 12:04 م
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ننشر صور مسيرة دعم رئيس الوزراء الإثيوبى قبل محاولة إغتياله

السبت، 23 يونيو 2018 12:02 م
ننشر صور مسيرة دعم رئيس الوزراء الإثيوبى قبل محاولة إغتياله مسيرة دعم رئيس وزراء إثيوبيا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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تجمع آلاف الإثيوبيين صباح اليوم السبت، فى ساحة مسكل وسط العاصمة دعما وتضامنا مع رئيس الوزراء الجديد، الذى تولى رئاسة الحكومة فى أبريل الماضى، خلفا لرئيس الوزراء هايلى مريام ديسالين، الذى أعلن استقالته فجأة فى فبراير الماضى.

وظهر آبى فى كلمة تلفزيونية عقب محاولة اغتياله، يؤكد أن "هذه محاولة غير ناجحة من قوى لا تريد أن ترى إثيوبيا موحدة"، وقدم آبى تعازيه لذوى ضحايا الحادث وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول محلى قوله "إن التفجير تم بقنبلة يدوية، حيث حاول أحدهم إلقاءها على المنصة التى كان عليها رئيس الوزراء".

مسيرة دعم رئيس وزراء أثيوبيا
مسيرة دعم رئيس وزراء أثيوبيا

 

جانب من مسيرة دعم رئيس الوزراء الإثيوبى
جانب من مسيرة دعم رئيس الوزراء الإثيوبى

 

رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد
رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد

 

وصول رئيس الوزراء الإثيوبى
وصول رئيس الوزراء الإثيوبى

 

مسيرة إثيوبيا
مسيرة إثيوبيا

 

جانب من مسيرة دعم رئيس وزراء إثيوبيا
جانب من مسيرة دعم رئيس وزراء إثيوبيا

 

مسيرة دعم رئيس وزراء إثيوبيا
مسيرة دعم رئيس وزراء إثيوبيا

 


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