ننشر صور انتشار سيارات الإسعاف بموقع محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

انتشرت سيارات الإسعاف بكثافة اليوم السبت، بموقع محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا.

وقال فيتسوم أريجا مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد إن الانفجار الذى وقع خلال تجمع سياسى مؤيد لرئيس الوزراء فى العاصمة أديس أبابا نجم عن قنبلة.

وأضاف على تويتر "بعض من امتلأت قلوبهم بالكراهية شنوا هجوما بقنبلة. السيد رئيس الوزراء أبى بخير. كل القتلى شهداء للمحبة والسلام.

وأفادت مصادر إثيوبية، بأن شخصا حاول إلقاء قنبلة على المنصة التى كان يتواجد عليها رئيس الوزراء أبى أحمد، وفق ما ذكرت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان قد سمع دوى انفجار، اليوم، فى مسيرة مؤيدة لرئيس وزراء إثيوبيا الجديد فى أديس أبابا، حسبما قال شاهد من رويترز.



الشرطة الإثيوبية



جانب من تواجد سيارات الإسعاف



سيارات الإسعاف الإثيوبية