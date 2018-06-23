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نقابة الاجتماعيين تبحث مشاكل أعضائها العاملين بدور الرعاية مع "التضامن"

السبت، 23 يونيو 2018 11:59 م
نقابة الاجتماعيين تبحث مشاكل أعضائها العاملين بدور الرعاية مع "التضامن" جانب من اجتماع مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ونقيب الاجتماعيين
كتبت آية دعبس
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اجتمع حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، مساعد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بكل من الدكتور عبدالحميد زيد القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين، وحنفى محمود الأمين العام للنقابة لبحث سبل التعاون بين الوزارة والنقابة.
 
واتفق الطرفان على الاستعانة بالنقابة، كبيت خبره استشاريه للوزارة، كما إنه جار إعداد لقاء عاجل مع غادة والى، لبحث عدد من المشكلات التى تواجه الإخصائيين الاجتماعيين خاصة العاملين بدور الرعاية وتعرض الأطفال إلى العنف البدنى أو الجسدى من جانب المشرفين والإخصائيين غير المهنيين؛ كما أنه جار إعداد مقترح من جانب النقابة لتدريب الاخصائيين الاجتماعيين العاملين بدور الرعاية على سياسة حماية الطفل.
 
وطالب الدكتور عبدالحميد زيد، بعدم إعطاء صفه أخصائى أو مشرف إلا لمن يحمل أحد مؤهلات العلوم الاجتماعية، واتخاذ عدد من الإجراءات تجاه المؤسسات التى تقوم بتعيين مؤهلات أخرى غير الحاصلين على أحد المؤهلات الاجتماعية صفة أخصائى؛ موضحاً أنه جار إعداد عدد من المخاطبات بخصوص هذا الشأن لعرضها على وزيرة التضامن الاجتماعى بالاجتماع المزمع عقده.
 
 

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