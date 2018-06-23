نائب يطالب الحكومة بوضع تصور لآلية تحصيل ضرائب على إعلانات فيس بوك وجوجل

كتبت إيمان على

أكد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك اتجاه لدى الحكومة لفرض ضرائب على الإعلانات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وجوجل، بعدما أصبح الأمر ضرورة في الوقت الحالي، خاصة بعد اتجاه عدة دول أجنبية لفرض ضرائب على شركة فيس بوك.

وأوضح "الوردانى" ، فى تصريحات له، أن هذه الشركات تحقق أرباحاً طائلة وإيرادات عالية، دون أن تدفع ضرائب مستحقة داخل البلاد التي تقوم باستخدام الموقع وتستفيد منه، وبالتالى فإن فرض ضرائب على هذه المواقع يعد تحصيل لحق الدولة على الإعلانات المنشورة داخل هذه المواقع.

وأشار، إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعظيم إيرادات الدولة الضريبية، نظراً لأن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، لن تقل عن مليار جنيه سنويًا.

وطالب الحكومة بضرورة وضع تصور ودراسة شاملة لآلية تحصيل ضرائب هذه المواقع، تشمل وجود مكاتب لمحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعى داخل مصر لمحاسبتها ضريبيًا.