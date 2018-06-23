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نائب وزير الخارجية الكويتى: تحالفنا الاستراتيجى مع أمريكا لم ولن ينقطع

السبت، 23 يونيو 2018 08:44 ص
نائب وزير الخارجية الكويتى: تحالفنا الاستراتيجى مع أمريكا لم ولن ينقطع نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله
الكويت(أ ش أ)
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أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، أن التواصل مع الإدارة الأمريكية قائم فى إطار التحالف الاستراتيجى مع الولايات المتحدة الذى لم ولن ينقطع، مشيرا إلى أن الكويت تتطلع إلى علاقات أكبر وأوثق مع واشنطن.

وأشاد الجارالله - فى تصريح صحفى اليوم السبت، بالبيان الصادر عن البيت الأبيض مؤخرا، والذى أوضح بشكل قاطع متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدم وجود أى توتر بين سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ومساعد الرئيس الأمريكى جاريد كوشنر، مشيرا إلى أن هناك زيارات متبادلة على جميع المستويات للمسؤولين، فى ظل العلاقات الاستراتيجية المتينة والعميقة بين البلدين.

وحول لجنة التوجيه الكويتية - البريطانية المشتركة التى ستعقد فى العاصمة البريطانية لندن يومى 26 و27 يونيو الجارى برئاسته، أكد الجارالله أن تلك اللجنة أنشئت فى إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لبريطانيا فى 2012؛ حيث تم خلال الزيارة الاتفاق على إنشاء تلك اللجنة التى تضم مجموعة من وزارات الدولة التى لديها تعاون مستمر مع بريطانيا.

وأشار إلى أن هناك موضوعات عديدة تحتاج إلى رعاية واهتمام البلدين، وكذلك إلى آلية لمتابعتها، وهو ما يتم من خلال اللجنة المشتركة، مضيفا أن الكويت لمست منذ بداية أعمال اللجنة، نتائج إيجابية ومهمة على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى مختلف المستويات.

وأعرب عن تفاؤل الكويت الكبير بأعمال اللجنة؛ حيث حافظت تلك الاجتماعات على مسؤولياتها وانتظام انعقادها، وهو ما يُعد مؤشرا على أن تلك اللجنة تعود بنتائج ملموسة على مستوى العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه إضافة إلى العلاقات الثنائية، وتفاصيل تلك العلاقة، هناك فرصة أتاحتها أعمال اللجنة المشتركة للتشاور مع المسؤولين فى بريطانيا حول العديد من القضايا السياسية.

وفيما يتعلق بإعادة المسؤول السابق فى مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان إلى الكويت بعد هروبه إلى بريطانيا، قال الجار الله، أن التعاون القضائى مع بريطانيا مفعل ومطروح، موضحا أن اللجنة المشتركة ستبحث جميع الملفات القضائية، ومن بينها ملف الرجعان.

وشدد نائب وزير الخارجية الكويتى على أن هناك تعاونا أمنيا كبيرا بين الكويت وبريطانيا على المستويات العسكرية والأمنية، وكذلك فى إطار التحالف الدولى.

 


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