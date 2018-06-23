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موسكو: مقتل وإصابة 24 جنديا سوريا فى هجوم لجبهة النصرة بمنطقة خفض التصعيد

السبت، 23 يونيو 2018 02:19 م
موسكو: مقتل وإصابة 24 جنديا سوريا فى هجوم لجبهة النصرة بمنطقة خفض التصعيد الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل 5 جنود سوريين وإصابة 19 آخرين فى هجوم لأكثر من ألف مسلح من "جبهة النصرة" الإرهابى على مواقع للجيش السورى فى منطقة خفض التصعيد الجنوبية.

وقال مركز المصالحة الروسى فى سوريا - فى بيان اليوم السبت، "إن أكثر من ألف مسلح من جماعة جبهة النصرة هاجمت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم مواقع الفرقة التاسعة التابعة للجيش العربى السورى فى محيط منطقتى داما ودير داما فى الشمال الشرقى بمنطقة خفض التصعيد الجنوبية".

وأضاف أن الجنود السوريين يدافعون حاليا عن هذه المناطق، حيث بلغت خسائر القوات الحكومية السورية 5 قتلى و19 جريحا.. مشيرا إلى أن الإرهابيين قصفوا سكان هذه المناطق أيضا.

 


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