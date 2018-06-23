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مناظرة النيابة لجثة متهم لقى مصرعه بقسم حدائق القبة: لا توجد إصابات ظاهرية

السبت، 23 يونيو 2018 12:32 م
مناظرة النيابة لجثة متهم لقى مصرعه بقسم حدائق القبة: لا توجد إصابات ظاهرية جثة متهم-أرشيفية
كتب ــ أحمد إسماعيل
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كشفت نيابة غرب القاهرة الكلية، عن مناظرة جثة متهم لقى مصرعه داخل حجز قسم شرطة حدائق القبة، وذلك قبل إرسال الجثة إلى مصلحة الطب الشرعى للتشريح لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان، وصرحت بالدفن. 
 
وتبين من مناظرة فريق من أعضاء نيابة حوادث غرب القاهرة، بإشراف رئيس نيابة حوادث غرب، للجثمان، عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثمان، فيما تم إجراء معاينة لمكان الحادث وحجز القسم، كما تبين من تحقيقات النيابة وتقرير مستشفى الزيتون التخصصى ، التي استقبلت المجنى عليه وصول المتهم جثة هامدة. 
 
واستمعت النيابة العامة لضباط وأفراد الشرطة المتواجدين خلال وقت الحادث، وكذلك قوة الضبط، وذلك على سبيل الاستدلال والذين أكدوا أن تم القبض على المتهم الساعة السابعة مساء وتم اصطحابه للقسم، وهناك تعرض لحالة هياج شديد وقئ وعلى الفور تم نقله للمستشفى. 
كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالقسم وتفريغها لبيان وقت دخول المجنى عليه وخروجه. 
 
من جانب آخر أكد مصدر أمنى، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بإحالة واقعة وفاة أحد المواطنين المتهمين على ذمة قضية سرقة داخل حجز قسم شرطة حدائق القبة لقطاع التفتيش والرقابة، للوقوف على خلفياته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لتولى التحقيق.
 

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