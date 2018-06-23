مكرم محمد أحمد: انسحاب إيران من اليمن ضرورة لاستقرار المنطقة

كتب محمد السيد

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن البيانات التى أعدتها المملكة العربية السعودية عن الوضع فى اليمن ودراسة أحوال الموقف العسكرى هناك وما تحقق فيه، أعطى مصداقية حقيقية بأن الموقف السعودى موقف دفاعى.

وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريحات صحفية له: "يتصور العالم خطًا أن السعودية تقتل المدنيين اليمنيين وأنها الطرف الأعنف فى القضية، والحقيقة أنها على العكس فقد بلغ إنفاق السعودية على مواجهة المشكلة الإنسانية فى اليمن نحو 8.2 مليار دولار، ومن الواضح أن السعوديين واليمنيين حريصون على الدفاع عن الشرعية الدستورية خاصة بعد إطلاق 152 صاروخا من قبل جماعة الحوثى على السعودية، وسقوط بعضها على الأماكن المقدسة كالكعبة مما يعد تهديدًا مباشرا للأمن السعودى والأمن العربى ككل".

وتابع رئيس الإعلى للإعلام قائلا: "مثلما يعتبر انسحاب إيران من سوريا ضرورى لتحقيق استقرار الاوضاع بالشرق الأوسط فأن انسحابها من اليمن أكثر ضرورة لاستقرار المنطقة"، مشيرا إلى أن الشعب اليمنى شعب انهكته الحروب فهو فى حالة حرب مستمرة لكنه صامد فى حربه ضد الإرهاب، وأنه شعب يعانى الفقر والجوع والمرض ونسبة حجم البطالة مرتفعة، رغم أنه يحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية فى حيازة السلاح فنرى من كل (100) يمنى يملكون 150 قطعة سلاح.