مقتل 8 من الجيش السورى و6 من مسلحى داعش فى اشتباكات بـ"البادية"

لندن أ ش أ

أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان، مقتل 8 من عناصر القوات النظامية وحلفائها و6 من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى فى اشتباكات عنيفة فى البادية السورية.

وقال المرصد السوري- (مقره لندن) حسبما أفادت قناة "الحرة" الامريكية صباح السبت - إن القوات النظامية استخدمت المزيد من التعزيزات للمنطقة وتمكنت من السيطرة على مواقع جديدة فى البادية قرب الحدود مع العراق .

وأوضح أن داعش لا يزال يسيطر على جيب واسع شرق مدينة تدمر وتنتشر عناصره فى نقاط متفرقة فى تلك المنطقة الصحراوية الممتدة حتى جنوب مدينة البوكمال فى ريف دير الزور الشرقي.