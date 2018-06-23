مقتل 6 متمردين وجنديين فى شمال غرب باكستان

أ ف ب

قتل 6 متمردين وجنديين خلال عملية للجيش الباكستانى، السبت، فى شمال غرب البلاد، المتاخم للحدود مع أفغانستان، كما اعلنت مصادر أمنية.

وقد دارت المعارك فى قرية سبينا ميلا بإقليم جنوب وزيرستان القبلى، حيث ينشط عناصر طالبان باكستان منذ فترة طويلة، وفى العقد الأول من الألفية شن الجيش الباكستانى فيها وفى الأقاليم المجاورة، عمليات كثيرة لإخراج المتمردين منها، فتسبب بتهجير مئات آلاف السكان.

وحصل تبادل كثيف لإطلاق النار، السبت، فيما كان جنود يحاولون التصدى لمقاتلين يسعون إلى دخول المنطقة متنكرين بأنهم نازحين، كما جاء فى بيان للجيش الباكستانى، وقتل 6 متمردين كان واحد منهم ملاحقا لارتكابه عددا من الجرائم، كما أضاف الجيش، موضحًا أن اثنين من جنوده قتلا فى المعارك، وعثر على أسلحة وذخائر ومعدات تتيح الاتصال بأفغانستان، كما أضاف المصدر، وأكد مصدران فى الأجهزة الأمنية فى ميرانشاه، كبرى مدن اقليم شمال وزيرستان القبلى المجاور، وقوع الحادث وحصيلته لوكالة فرانس برس.

وتشكل المناطق القبلية ومنها جنوب وشمال وزيرستان، المتاخمة لحدود أفغانستان، منطقة قام فيها عناصر طالبان والقاعدة الذين أفلتوا من العقاب بعمليات فترة طويلة، وأصبحت واحدًا من رهانات "الحرب على الإرهاب" فى سياق اعتداءات 11 سبتمبر 2001، ودائمًا ما تتهم الولايات المتحدة باكستان بالتساهل مع وجود مناطق نفوذ للمتمردين فى هذه المناطق، إلا أن إسلام آباد تنفى ذلك.