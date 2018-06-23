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السبت، 23 يونيو 2018 12:05 م
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مقتل 4 مسلحين من تنظيم داعش فى اشتباكات مع طالبان شرقى أفغانستان

السبت، 23 يونيو 2018 11:05 ص
مقتل 4 مسلحين من تنظيم داعش فى اشتباكات مع طالبان شرقى أفغانستان الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلنت السلطات الأفغانية اليوم السبت، اندلاع اشتباكات بين حركة طالبان ومسلحى تنظيم داعش الإرهابى فى إقليم لغمان شرقى أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 4 مسلحين.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغانى، أن الاشتباكات وقعت بالقرب من منطقة ألينجار حيث تبادلا إطلاق النيران فى منطقة نورلام صهيب .

ووفقًا لفيلق سيلاب، فإن المسلحين الذين قُتلوا خلال الاشتباك ينتمون لتنظيم داعش خراسان الإرهابية.

ومن جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابى على هذا التقرير حتى الآن.

 


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