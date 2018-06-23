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مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا وتعزى أسر الضحايا

السبت، 23 يونيو 2018 02:40 م
مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا وتعزى أسر الضحايا حادث اثيوبيا
كتب أحمد جمعة
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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات محاولة الاغتيال التى تعرض لها "آبي أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبي، وترفض بشكل قاطع أي محاولة للمساس بالأمن والاستقرار في إثيوبيا الشقيقة.

 

وتتوجه مصر بخالص العزاء للحكومة والشعب الإثيوبى وذوى الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، وتعرب عن ارتياحها لفشل هذه المحاولة الغاشمة وسلامة رئيس الوزراء منها.

 

كما أكدت مصر فى بيان لوزارة الخارجية على ثقتها في قدرة الحكومة الإثيوبية على تحقيق الأمن والاستقرار وسلامة البلاد بما يلبى تطلعات وآمال الشعب الإثيوبي الشقيق، وتشدد على مواصلة العمل مع الجانب الإثيوبي من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

 


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