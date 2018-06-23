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مصرع مسنة أثناء فض مشاجرة بين ابنها وصاحب عقار فى الدقهلية

السبت، 23 يونيو 2018 04:58 م
مصرع مسنة أثناء فض مشاجرة بين ابنها وصاحب عقار فى الدقهلية مشاجرة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقيت سيدة مسنة مصرعها فى قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية حالة فضها مشاجرة ما بين ابنها وصاحب عقار يقطن فيه.

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة شربين، من مستشفى شربين العام بوصول المدعوة ميرفت م. أ.62 سنة ربة منزل، ومقيمة قرية " رأس الخليج " دائرة المركز جثة هامدة.

 

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلًا من " طرف أول "جاسر ح.م. 46 سنة عامل " نجل المتوفاة " " طرف ثان "محمد إ. ا. س50 تاجر خضروات وزوجته. 47 سنة ربة منزل وجميعهم يقيمون بذات القرية لاستئجار الطرف الأول شقة بمنزل الطرف الثانى ورغبة الأخير فى إنهاء العلاقة الإيجارية، على إثرها تشابك الطرفان بالأيدى , وحال تدخل المتوفاة لفض الخلاف سقطت على الأرض مما أدى إلى وفاتها.

 

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من الطرفان وبمواجهتهما قررا بذات المضمون , ولم يتهما أحد منهما الأخر بشيء ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة توقف بعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.


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