مصرع عامل فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بالمحلة

لقى عامل يدعى سمير إبراهيم عويس مقيم قرية سندسيس التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصرعه إثر تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية، بمدخل قرية سامول دائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية أمام مدخل قرية سامول.

انتقلت شرطة النجدة لمكان البلاغ وتبين مصرع سمير إبراهيم عويس وهروب قائد السيارة، تم نقل الجثة بسيارة اسعاف لمشرحة مستشفى المحلة العام، وتولت النيابة العامة التحقيق.