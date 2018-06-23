مصدر أمنى ينفى تجمهر الأهالى أمام قسم حدائق القبة.. ويؤكد: الأوضاع مستقرة

أكد مصدر أمنى، انضباط الأوضاع الأمنية أمام قسم الشرطة، نافيًا ما تردد حول تجمهر أهالى شاب توفى فى الحجز، مشيرًا إلى أن الأوضاع هادئة ومستقرة أمام القسم وتحت السيطرة الكاملة، ولا يوجد أى خروج عن الحالة الأمنية.

ونفت المصادر، تجمهر أهالى الشاب الذى توفى داخل الحجز، بعد ضبطه نتيجة الاشتباه فى اتهامه بواقعة سرقة.

وأكد شهود عيان، أن الأوضاع هادئة أمام القسم ولا يوجد أى خروج عن النص.

وكانت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بأن اللواء خالد عبد العال، مدير الأمن، أمر بالتحقيق إداريًا فى واقعة وفاة شاب داخل قسم شرطة حدائق القبة، وطلب الكشف عن تفاصيلها ومعرفة سبب وفاة الضحية.

وأوضحت المصادر، أنه تم ضبط شاب بعد الاشتباه باتهامه في واقعة سرقة منذ 72 ساعة، ولفظ أنفاسه داخل الحجز أثناء حجزه على ذمة القضية.

وأكدت المصادر هدوء الأوضاع أمام قسم حدائق القبة، مؤكدة، إنه جار التحقيق وانتداب مفتش الصحة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وتم إخطار النيابة للتحقيق.