مصادر: مدير أمن القاهرة يأمر بالتحقيق فى واقعة وفاة شاب داخل قسم حدائق القبة

كتب على عبد الرحمن

أفادت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة، إن اللواء خالد عبد العال، مدير الأمن، أمر بالتحقيق إداريًا فى واقعة وفاة شاب داخل قسم شرطة حدائق القبة، وطلب الكشف عن تفاصيلها ومعرفة سبب وفاة الضحية.

وأوضحت المصادر، أنه تم ضبط شاب بعد الاشتباه باتهامه في واقعة سرقة منذ 72 ساعة، ولفظ أنفاسه داخل الحجز أثناء حجزه على ذمة القضية.

وأكدت المصادر هدوء الأوضاع أمام قسم حدائق القبة، مؤكدة، إنه جار التحقيق وانتداب مفتش الصحة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وتم إخطار النيابة للتحقيق.