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مصادر أمنية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة وفاة محجوز بقسم حدائق القبة

السبت، 23 يونيو 2018 03:41 م
مصادر أمنية تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة وفاة محجوز بقسم حدائق القبة وزير الداخلية محمود توفيق
كتبت دينا الحسينى
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كشف مصدر أمنى، عن تفاصيل جديدة فى واقعة وفاة محجوز داخل قسم شرطة حدائق القبة، موضحا أن خزينة مكتب محاماة بدائرة القسم تعرضت للسرقة وقام المحامين بالتوجه إلى النيابة وتقديم بلاغ يفيد سرقة مستندات، وشيكات تخص عملاء المكتب من داخل الخزينة، وعقب السرقة تلقوا مكالمات هاتفية من ثلاث أرقام هواتف للمساومة على إعادة المسروقات مقابل مبلغ نصف مليون جنيه.

 

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن النيابة أحالت البلاغ إلى قسم الشرطة لقيده بدفتر قيد القضايا بالقسم تحت رقم 8281 جنح واتخاذ الإجراء القانونى تجاه الواقعة وتحديد المتهمين وضبطهم، وتم تشكيل فريق بحث وتتبع الضباط التليفونات التى تلقاها المحامين وتمكنوا من تحديد أحد الأشخاص وتم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة وقام بالإرشاد عن شريكة المدعو أحمد السيد عجمى وشهرته أحمد زلطة وهو المحجوز الذى توفى داخل القسم، وعقب ضبطه بقرار صادر من النيابة جرت عملية المواجهة بين المتهمين واعترفوا وأثناء إثبات اعترفاتهما فى محضر الضبط سقط المتهم الثانى مغشى عليه أمام المتهم الأول، وذلك بعد إصابته بضيق تنفس نظرًا لاعتياده تناول المواد المخدرة وباعتراف المتهم الأول.

 

وفى سياق متصل، يتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تداعيات الواقعة ونتائج التحقيقات بعد قيامة بتكليف قطاع التفتيش والرقابة بالتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لتولى التحقيق.

 

وقام مفتشين الوزارة بمراجعة أوراق حجز المتهم، وتم التأكد من قانونيتها، وتمت مراجعة كاميرات القسم وسؤال الضباط والأفراد العاملين، وكذا سؤال المحجوزين مع المتهم.


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