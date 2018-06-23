مسيرة فى أديس أبابا تأييدا لرئيس الوزراء الإثيوبى

أديس أبابا (أ ش أ)

تجمع حشد من المواطنين الإثيوبيين فى ميدان "مسكل" بالعاصمة أديس أبابا لإظهار دعمهم لرئيس الوزراء آبى أحمد الذى قام بموجة من الإصلاحات عقب توليه المنصب.

وذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، أن مؤيدى رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد ارتدوا ملابس تحمل صورته وحملوا لافتات كُتب عليها عبارة: "حب واحد، إثيوبيا واحدة"، مضيفة أن آبى أحمد سيلقى كلمة أمام الحشد الذى تجمع فى ميدان "مسكل".

تجدر الإشارة إلى أن آبى أحمد - البالغ من العمر 42 عاما - تولى منصب رئيس الوزراء فى شهر أبريل الماضى وسرعان ما أعلن الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء وفتح الشركات المملوكة للدولة للاستثمار الخاص وتبنى اتفاق سلام مع إريتريا.