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مستشار وزير الإعلام اليمنى: موقف قطر فاضح فى دعم الحوثيين

السبت، 23 يونيو 2018 07:22 م
مستشار وزير الإعلام اليمنى: موقف قطر فاضح فى دعم الحوثيين تميم بن حمد
صنعاء (أ ش أ)
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أكد مستشار وزير الإعلام اليمنى ورئيس رابطة الإعلاميين اليمنيين، فهد الشرفى، أن موقف قطر فاضح فى دعم الحوثيين إعلاميا وسياسيا وعسكريا .

وقال الشرفى - فى مقابلة متلفزة مع قناة العربية الإخبارية اليوم السبت، إن قطر بالإضافة إلى إيران قدمتا دعما للحوثيين منذ نشأتها الأولى، مضيفا " رأينا نحن أبناء صعدة المواكب القطرية تدخل كل مكان يتواجد فيه الحوثيون بقيادة الدبلوماسى القطرى وأحد أهم عناصر مخابرات الدوحة حمد بن سيف بوعينين وقدمت لهم الدعم السخى والأموال الطائلة، وأعادت فيهم روح الحياة بزخم كبير، وانقلبت على بنود المصالحة المعلنة التى تقضى بعودة الحوثى مواطنا صالحا وعدم التدخل فى شؤون السلطة المحلية، وتسليم السلاح والنزول من الجبال.

وأشار إلى أن الدوحة مكنت الحوثيين من إعادة الانتشار وشراء الأسلحة، كما كان لقطر دور فى شراء ولاءات الكثير من شيوخ القبائل والسياسيين لصالح الحوثى، ووفرت لهم المال الذى هو عصب التمرد الأول، فقد استمر الدور القطرى العدائى حتى اندلعت انتفاضة فبراير 2011، والتى كانت بتمويل قطرى سخى، واستطاعت قطر أن تحجز للميليشيات الإرهابية مقعدا مرموقا فى ساحات تلك الاحتجاجات، وارتكبت أحزاب المعارضة اليمنية خطأ فادحا وقاتلا .

وأوضح أنه بمجرد إنهاء عضوية الدوحة فى التحالف العربى أصبحت قناة الجزيرة أسوأ من قناة المسيرة الحوثية، حيث مارسوا علنا كل وسائل الدعم للحوثى إعلاميا وسياسيا وماليا.

 


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