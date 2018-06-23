مد أجل الحكم على 8 متهمين بقتل آخر بالبساتين لـ29 أغسطس

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، مد أجل الحكم على المتهمين بقتل مواطن بدائرة قسم شرطة البساتين، لجلسة 29 أغسطس.

عقدت الجلسة، بعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

وأسندت النيابة للمتهمين أشرف حمدى "سائق"، وهانى عبد البديع "مقاول"، وأحمد عبد الرحمن "مزارع"، ومحمد صلاح"عامل"، وحلمى سيد، ومنصف حمادة، وطلعت محمود، وجمال جابر، ضرب المجنى عليه إبرهيم شوقى عمدا، بأن تجمهروا عليه، وسددوا له طعنات بأنحاء متفرقة من جسده بالأسلحة، محدثين به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة استعراض القوة أمام المجنى عليه، مستخدمين أسلحة نارية خرطوش، وأخرى بيضاء، قاصدين من ذلك ترويعه وتخويفه، وإلحاق الأذى به.