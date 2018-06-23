محافظ القاهرة يوضح تفاصيل العقود المبرمة فى منظومة النظافة الجديدة بـ9 أحياء

ماجد تمراز

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن عقود النظافة هي عقود ثلاثية بين متعهد الجمع السكني، وهيئة النظافة، ورئيس الحي، مشيراً إلى أن توقيع رئيس الحي على العقد يمنحه سلطة على المتعهد، إلى جانب مسئولية متابعة تنفيذ المنظومة.

وقال محافظ القاهرة، إن تطبيق منظومة النظافة في 9 أحياء بالقاهرة حتى الآن حقق نجاحاً ملموساً، ولكنه لم يصل بعد للهدف المرجو منه، ويتم متابعته وتقييمه أولاً بأول، للقضاء على أى سلبيات أو قصور بالمنظومة بكل حي على حدة، كاشفا عن دراسة تشكيل وحدة معاونة لرئيس الحي، والذي يعد المسئول الأول عن تطبيق المنظومة.