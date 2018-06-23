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محافظ القاهرة يشدد على رؤساء الأحياء شن حملات رقابية على مواقف السيرفيس

السبت، 23 يونيو 2018 12:00 م
محافظ القاهرة يشدد على رؤساء الأحياء شن حملات رقابية على مواقف السيرفيس المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب ماجد تمراز
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اجتمع المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، منذ قليل، مع جميع رؤساء الأحياء بالقاهرة، بحضور اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة واللواء إبراهيم عوض، رئيس غرفة العمليات والمتابعة الميدانية بديوان عام محافظة القاهرة.

وتابع محافظ القاهرة خلال الاجتماع، تداعيات تحريك أسعار البنزين والمحروقات، ورفع أسعار تعريفة ركوب السيرفيس والنقل العام ومتابعة مواقف السيرفيس، ومدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب، ومراجعة الشكاوى التى وردت لغرفة عمليات والمتابعة الميدانية بالديوان للوقوف عليها ومراجعة مدى الاستجابة لها من كل حي بعد إبلاغ غرفة المتابعة الميدانية له.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء بشن حملات مراقبة على مواقف السيرفيس التابعة لهم، سواء كانت مواقف عادية أو أقاليم، ومتابعة شكاوى المواطنين والاستجابة لها بشكل سريع، ومتابعة وضع ملصقات التعريفة الجديدة على كل سيارة سيرفيس بكل موقف.


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