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محافظ الجيزة يطمئن على حالة مصابى قطاع غزة بمستشفى الشيخ زايد التخصصى

السبت، 23 يونيو 2018 10:41 م
محافظ الجيزة يطمئن على حالة مصابى قطاع غزة بمستشفى الشيخ زايد التخصصى وكيلة مديرية الصحة بالجيزة تزور المصابين بمستشفى الشيخ زايد
كتب سيد الخلفاوى
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أجرى اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة اتصالا هاتفياً بالدكتور حازم الفيل مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصى للاطمئنان على حالة المصابين من الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة .
 
كما حرص المحافظ على الاطمئنان بنفسه عن حالة المصابين وذلك خلال المكالمة الهاتفية التى دارت بين المحافظ وأحد المصابين للاطمئنان على حالته مؤكداً له أنه فى بلده الثانى مصر وسيلقى كل عناية لحين انتهاء فترة العلاج .
 
ووجه المحافظ بتقديم أفضل الرعاية الصحية للمصابين والبالغ عددهم 8 أشخاص وتقديم الإسعافات اللازمة لحين استقرار حالتهم وخروجهم من المستشفى .
 
وكلف المحافظ الدكتورة هناء السروجى وكيل مديرية الصحة بالجيزة بزيارة المصابين بالمستشفى لمتابعة حالتهم حيث قامت بالفعل بزيارتهم مساء اليوم السبت.
 
 

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