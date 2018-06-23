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السبت، 23 يونيو 2018 04:53 م
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محافظة القاهرة تعد دليل إجراءات جديد للأكشاك يحتوى على ضوابط منح التراخيص

السبت، 23 يونيو 2018 03:27 م
محافظة القاهرة تعد دليل إجراءات جديد للأكشاك يحتوى على ضوابط منح التراخيص عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد، أن المحافظة اعدت دليل اجراءات جديد للأكشاك يحوي ضوابط منح التراخيص، حيث يسمح بتوريث الترخيص للورثة من الدرجة الأولى، حال إثبات أن الكشك هو المصدر الرئيسى لإعالة الاسرة بشرط أن يقوم حامل الترخيص بإدارته بنفسه، ويحظر عليه تأجيره للغير وإلا عرض نفسه لسحب الترخيص منه، وإزالة الكشك .
 
وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء بإزالة كافة الإشغالات حول الأسواق، مرجعاً اعتماد انتظام العمل بالسوق على إزالتها، حيث يقلل الباعة المتواجدين حول الأسواق من فرص البيع داخلها، ما يدفع الجميع لترك السوق والبيع خارجه وما يتبع ذلك من تراكم الإشغالات، والتأثير على حركة المرور .
 
 

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