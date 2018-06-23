مجلس إدارة مستشفى جامعة الأزهر يعين 3 نواب جدد للمدير

كتب لؤى على

صدق مجلس إدارة مستشفى جامعة الأزهر التخصصى برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة ، وحضور المهندس إبراهيم محلب عضو مجلس الإدارة مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الكبرى، واللواء محمد هيبة مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد ، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات ، على تعيين ثلاثة نواب جدد لمدير عام المستشفى ،

صرح بذلك الدكتور محمد عجاج مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصى ، مشيرا إلى أن التصديق على القرار شمل تعيين الدكتور طارق محمد السعيد استاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة نائبا لمدير المستشفى للطوارئ ، والدكتور سامح حسن غنيم أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ومدير مستشفى الزهراء الجامعى الأسبق نائبا لمدير المستشفى للشئون العلاجية ، والدكتور حسين منتصر أستاذ مساعد الأشعة التشخيصية بكلية طب البنين بالقاهرة نائبا لمدير المستشفى العيادات الخارجية.