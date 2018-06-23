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السبت، 23 يونيو 2018 08:17 م
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مجلس إدارة مستشفى جامعة الأزهر يعين 3 نواب جدد للمدير

السبت، 23 يونيو 2018 06:44 م
مجلس إدارة مستشفى جامعة الأزهر يعين 3 نواب جدد للمدير اجتماع مجلس إدارة مستشفى جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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صدق مجلس إدارة مستشفى جامعة الأزهر التخصصى  برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة ، وحضور المهندس إبراهيم محلب  عضو مجلس الإدارة مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الكبرى، واللواء محمد هيبة مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد ، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على  قطاع المستشفيات ، على تعيين ثلاثة نواب جدد لمدير عام المستشفى ،
 
صرح بذلك الدكتور محمد عجاج مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصى ، مشيرا إلى أن التصديق على القرار شمل تعيين  الدكتور طارق محمد السعيد استاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة نائبا لمدير المستشفى للطوارئ ،  والدكتور سامح حسن غنيم أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ومدير مستشفى الزهراء الجامعى الأسبق نائبا لمدير المستشفى للشئون العلاجية ،  والدكتور حسين منتصر أستاذ مساعد الأشعة التشخيصية بكلية طب البنين بالقاهرة نائبا لمدير المستشفى العيادات الخارجية.
 
 
 
 

 


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مستشفى جامعة الأزهر

محمد المحرصاوى

إبراهيم محلب

قطاع المستشفيات

المستشفى




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