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السبت، 23 يونيو 2018 06:35 م
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ما هو مجلس كنائس الشرق الأوسط الذى سافر البابا تواضروس لحضور اجتماعه بلبنان؟

السبت، 23 يونيو 2018 04:36 م
ما هو مجلس كنائس الشرق الأوسط الذى سافر البابا تواضروس لحضور اجتماعه بلبنان؟ البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام
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شارك قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى اجتماع مجلس كنائس الشرق الأوسط.
 
 

ويقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن هذا المجلس كالتالى:

1-

مجلس كنائس الشرق الأوسط هيئة دينية تضم العائلات الكنسية الأربع فى الشرق الأوسط أى الأرثوذكسية والأرثوذكسية المشرقية والإنجيلية والكاثوليكية.

2-

مقر المجلس فى بيروت – لبنان وله مكاتب أخرى فى القاهرة و ليماسول وعمان والقدس وطهران.

3-

غاية المجلس هو العمل على تعزيز روح الوحدة المسيحية بين الكنائس المختلفة فى المنطقة، وذلك من خلال توفير سبل الحوار فيما بينها ومن خلال إقامة الدراسات والأبحاث المشتركة التى تشرح تقاليد الكنائس الأعضاء، وإقامة الصلوات المشتركة لاسيما أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس المسيحية.

4-

تعتبر المدافعة عن حقوق الإنسان والدعوة لتحقيق العدالة والمساواة فى المواطنة فى دول الشرق الأوسط من أولويات المجلس.

5-

عند تأسيس المجلس فى عام 1974 م كان يضم كنائس العائلة الأرثوذكسية والعائلة الأرثوذكسية المشرقية والعائلة الإنجيلية، ولاحقا عام 1990 م انضمت العائلة الكاثوليكية للمجلس بكنائسها السبع الموجودة فى المنطقة.

6-

كان الأمين العام الأول للمجلس هو القسيس ألبيرت لستيرو والذى استمر فى هذا المنصب من عام 1974م إلى 1977م، وخلفه كبرائيل حبيب من عام 1977 م إلى 1994م، وبعده تولى المنصب القسيس رياض جرجور من عام 1994م إلى 2003 م حيث يتولى الأمانة العام الآن المصرى جرجس صالح.

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