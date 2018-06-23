ما هو مجلس كنائس الشرق الأوسط الذى سافر البابا تواضروس لحضور اجتماعه بلبنان؟

سارة علام

شارك قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى اجتماع مجلس كنائس الشرق الأوسط.

ويقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن هذا المجلس كالتالى:

1- مجلس كنائس الشرق الأوسط هيئة دينية تضم العائلات الكنسية الأربع فى الشرق الأوسط أى الأرثوذكسية والأرثوذكسية المشرقية والإنجيلية والكاثوليكية.

2- مقر المجلس فى بيروت – لبنان وله مكاتب أخرى فى القاهرة و ليماسول وعمان والقدس وطهران.

3- غاية المجلس هو العمل على تعزيز روح الوحدة المسيحية بين الكنائس المختلفة فى المنطقة، وذلك من خلال توفير سبل الحوار فيما بينها ومن خلال إقامة الدراسات والأبحاث المشتركة التى تشرح تقاليد الكنائس الأعضاء، وإقامة الصلوات المشتركة لاسيما أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس المسيحية.

4- تعتبر المدافعة عن حقوق الإنسان والدعوة لتحقيق العدالة والمساواة فى المواطنة فى دول الشرق الأوسط من أولويات المجلس.

5- عند تأسيس المجلس فى عام 1974 م كان يضم كنائس العائلة الأرثوذكسية والعائلة الأرثوذكسية المشرقية والعائلة الإنجيلية، ولاحقا عام 1990 م انضمت العائلة الكاثوليكية للمجلس بكنائسها السبع الموجودة فى المنطقة.