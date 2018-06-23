مالطا ترفض استقبال سفينة مهاجرين

فاليتا (أ ش أ)

أخبر رئيس وزراء مالطا "جوزيف موسكات" اليوم السبت منظمة "لايف لاين" الألمانية غير الحكومية بأن تغير مسار سفينة مهاجرين خاصة بها بعيدًا عن بلاده.

وقال موسكات فى تغريدة له على موقع "تويتر" إن مالطا لم تكن مسئولة عن عملية الانقاذ وإنه يجب على سفينة منظمة "لايف لاين" التحرك من موقعها الحالى والاتجاه ناحية وجهتها الأولى الأصلية (إيطاليا) منعًا لحدوث أى تصعيد للموقف، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وذكرت الشبكة أن منظمة "لايف لاين" تقول إن هناك 234 مهاجر على متن السفينة وأن السفينة تبحر فى المياه الدولية الآن بلا هدف فى انتظار الوصول لميناء آمن للرسو.

وكانت القوات المسلحة بمالطا قدمت اليوم معونات إنسانية لسفينة منظمة "لايف لاين".

يذكر أن إيطاليا كانت رفضت استقبال تلك السفينة وقالت إن منظمة "لايف لاين" تصرفت بشكل خاطئ عندما أخذت على متن سفينتها مهاجرين كان حرس السواحل الإيطالى طلب من حرس السواحل الليبى انقاذهم.