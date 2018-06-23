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لوموند: سلطات أوروبا سترد على أى رسوم أمريكية تضاف لمنظومة السيارات

السبت، 23 يونيو 2018 03:25 م
لوموند: سلطات أوروبا سترد على أى رسوم أمريكية تضاف لمنظومة السيارات دونالد ترامب
رويترز
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قال جيركى كاتاينن نائب رئيس المفوضية الأوروبية صحيفة لوموند الفرنسية، إن سلطات الاتحاد الأوروبى سترد على أي خطوة أمريكية لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة فى دول الاتحاد.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هدد أمس الجمعة بتصعيد الحرب التجارية مع أوروبا عن طريق فرض رسوم تبلغ 20 % على جميع واردات السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبى.

وقال كاتاينن للصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت "إذا قرروا زيادة رسوم الاستيراد، فلن يكون أمامنا خيار، مجددا، سوى الرد.. لا نريد أن نقاتل على التجارةعلنا عبر تويتر. ينبغى أن ننهى التصعيد."

 


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