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قوات الأمن الصومالية تبدأ عملية أمنية موسعة فى العاصمة مقديشيو

السبت، 23 يونيو 2018 03:25 م
قوات الأمن الصومالية تبدأ عملية أمنية موسعة فى العاصمة مقديشيو الجيش الصومالى ـ صورة أرشيفية
مقديشيو (أ ش أ)
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بدأت قوات الأمن الصومالية، اليوم السبت، عملية أمنية موسعة فى العاصمة (مقديشيو) ضد حركة الشباب الإرهابية.

وذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية أنه تم القبض على العديد من المشتبه فى اشتراكهم فى الهجمات التى تقوم بها الحركة، موضحة أن الوضع عاد لطبيعته فى المناطق التى تمت فيها العملية التى أدت لتقليص حركة المرور بالمدينة.

وأشارت الشرطة الصومالية إلى أن قوات الأمن ستستمر فى تلك العمليات حتى تعزز الأمن وتمنع حركة الشباب من القيام بأى هجمات أو عمليات قتل بالمدينة.

 


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