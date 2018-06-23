قبل ساعات من تطبيق القرار.. "المرأة السعودية تسوق" ترند على تويتر

كتب هيثم سلامة

شارك هاشتاج "المرأة السعودية تسوق"، قائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة تويتر بالسعودية ، قبل ساعات من تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات فى المملكة، وسط ترقب كبير ودعم من المجتمع السعودى.



المرأة السعودية تسوق ترند على تويتر

تنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، قال بدر بن حمد: "لنتوقف عن التفاهات والسخرية من المرأة السعودية تسوق.. ببركاتنا نحن الرجال ارتكبت مجازر الطرق خلال 50 سنة مضت وبفضلنا سجلت بلدنا أعلى نسب الحوادث فى العالم..إذا فكهم الله من شرنا.. فهم بخير"، وغرد آخر:"يوم تاريخى سوف تشهده المملكة العربية السعودية، واسأل الله العلى القدير أن يحمى بناتنا.. من كل مكروه، وكونوا عوننا لهن ساعدوهن بكل احتياجاتهم".





وكتب سعود بن عبد الله:" الله يستر عليهم ويعطيهم خير السيارات ويكفيهم شرها"، وقالت سلطانة: "عزيزتى.. غدا يوم تمكينك من القيادة فكونى على قدر هذا التمكين وأثبتى للجميع كم أنتِ جديرة به"، وغرد آخر: "راح ندعمكم دعم معنوى يا بنات الوطن".

تستعد المملكة العربية السعودية، للسماح للنساء بقيادة السيارة اليوم 24 يونيو، وذلك تطبيقًا للأمر الملكى الصادر نهاية العام الماضى، ويشكل السماح للمرأة بقيادة السيارة أحد أعمدة حملة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية فى السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان، الذى قام فى الآونة الأخيرة بجولة عالمية تهدف إلى تغيير صورة المملكة أمام المجتمع الدولى.