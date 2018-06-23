فيديو.. وكالة الفضاء الروسية تمازح رونالدو بعد تسديدة صاروخية بمباراة المغرب

وكالات الأنباء

نشرت وكالة الفضاء الروسية على موقعها الرسمى فيديو طريفا تمازح فيه نجم المنتخب البرتغالى كريستيانو رونالدو متصدر مونديال روسيا حتى الآن بأربعة أهداف.

ويظهر فى الفيديو رونالدو عندما وجه إحدى تسديداته الصاروخية خلال مباراة المغرب التى جرت فى الـ20 من يونيو الجارى على أرضية ملعب لوجنيكى فى العاصمة موسكو ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا.

وعلت كرة رونالدو خشبات المرمى بشكل مبالغ فيه وتابعت طريقها إلى الفضاء ولكن رائد الفضاء الروسى أوليج أرتيوموف استطاع التصدى لها من محطة الفضاء الدولية.

وعاد أرتيوموف وسدد الكرة بقوة لتعود إلى الأرض وإلى ملعب لوجنيكى تحديدا وتصطدم برأس رونالدو وتسقطه أرضا.

وانتهت المباراة بين البرتغال والمغرب بفوز برازيل أوروبا بهدف نظيف سجله رونالدو نفسه فى الدقيقة الـ4 من عمر اللقاء.