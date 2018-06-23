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فى أول زيارة له..

فيديو.. وزير الزراعة للنواب: عرض برنامج الحكومة على البرلمان الأسبوع المقبل

السبت، 23 يونيو 2018 05:30 م
فيديو.. وزير الزراعة للنواب: عرض برنامج الحكومة على البرلمان الأسبوع المقبل الدكتور عز الدين أبو ستيت - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه لن يستطيع العمل بمفرده من دون ظهير نيابى والحصول على دعم كامل لمجلس النواب لفتح الملفات الموجودة فى الوزارة وتذليل العقبات التى تواجه بعض الزراع على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف النهوض بقطاع الزراعة على كافة المستويات.

 

وأضاف أبو ستيت، خلال زيارته للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، السبت ولقاؤه بوفد من أعضاء اللجنة برئاسة النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه لن يستطيع حضور اجتماع اللجنة اليوم، وذلك لارتباطه بتجهيز برنامج وزارة الزراعة وتسليمه لمجلس الوزراء غدا، حتى يتم مناقشته يوم الأربعاء المقبل.

 

واستطرد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سينتهى مساء اليوم من برنامج وزارة الزراعة المقرر مناقشته تحت القبة الأسبوع المقبل، وذلك بعد مناقشته بمجلس الوزراء، مؤكدًا على أن دعم مجلس النواب مطلوب حتى يتثنى له النجاح فى عمله والنهوض بالزراعة المصرية وتقديم الدعم اللازم للفلاح.

 

يذكر أن هذه اول زيارة للدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمجلس النواب، منذ أداء اليمين الدستورية.


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