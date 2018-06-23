فيديو.. العجلة والأسكوتر وسيلة التنقل للشباب والأطفال في شوارع روسيا

كتب: محمد مراد

تشهد معظم مدن روسيا التي تستضيف مباريات كأس العالم 2018 العديد من العادات والتقاليد المميزة للشعب الروسي ومنها حالة النظام والالتزام في الشوارع والتزام السيارات باشارات المرور والحارات المخصصة لهم ونفس الامر للاتوبيسات و الترام وأيضا لسكان روسيا الاكثر التزاما.

اليوم السابع خلال جولتها بمدن روسيا لاحظت اعتماد العديد من الشباب والاطفال علي العجلة والاسكوتر كوسيلة مواصلات مع الالتزام باشارات المرور والحارات المخصصة لهم خاصة ان مدينة سان بيتروسبورج تشهد زحام شديد في اوقات الذروة ما بين الخامسة والسابعه مساءا بتوقيتهم وبالتالي يفضل العديد من الشباب والشابات الي جانب الاطفال التنقل بالعجلة او الاسكوتر لتوفير الوقت بسبب كثرة اشارات المرور الي جانب غلق بعض الكباري وفتح طرق مرورية بديلة مما يتسبب في حالة من الزحام.

الطريف ان راكبي العجلات والاسكوتر يعتمدون في تنقلاتهم علي استخدام Google Map للتعريف بالطرق وهو الامر المتبع ايضا في جميع سيارات الاجرة والتاكسي التي تعتمد في سيرها على استخدام جوجل ماب لمعرفة اماكن الزحام والطرق البديلة حتي لو كان السائق علي علم بالطرق التي يسلكها.